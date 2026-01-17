Ivre…un moniteur d’auto-école percute une collégienne

Le drame s’est produit ce vendredi à Cléguérec, dans le Morbihan.

Vers 7H00 du matin, une adolescente de 13 ans attendait son bus scolaire pour se rendre au collège lorsqu’elle a été percutée par une voiture auto-école.

Le choc a été d’une telle violence que la jeune fille a été projetée en avant.

La victime a été héliportée au centre hospitalier de Rennes Pontchaillou. Elle est grièvement blessée mais ses jours ne sont pas en danger.

Un test d’alcoolémie a révélé que le moniteur d’auto-école était sous l’emprise de l’alcool. Il se rendait au travail au moment des faits.

Source : F D