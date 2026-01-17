A sa sortie de prison…un pédophile s’inscrit comme baby-sitter et fait 27 nouvelles victimes

Un baby-sitter avait été condamné en 2020 à 5 ans de prison ferme pour des agressions sexuelles commis sur deux enfants, âgés de 2 et 6 ans, qu’il gardait à Nice.

Il était sorti de prison en 2023 et avait interdiction de travailler avec des enfants.

Malgré cette interdiction et le suivi sociojudiciaire auquel il devait se plier, il s’est inscrit sur la plateforme de baby-sitting Nounou Top.

L’homme, âgé aujourd’hui de 36 ans, a récidivé en agressant sexuellement et violant les enfants qu’il gardait.

Mais le trentenaire s’est confié récemment à un voisin sur son passé de précriminel. Le voisin a alerté la police.

Une enquête a été ouverte par la brigade des mineurs et a révélé que le trentenaire avait fait 27 nouvelles victimes dans le Nord, dont deux bébés de 5 et 12 mois.

Le suspect a été interpellé cette semaine et a été placé en garde à vue.

Sur la plateforme Nounou Top, le baby-sitter affichait un CV irréprochable : diplômé et ancien employé de crèches et de structures de l’aide sociale à l’enfance.

Ses antécédents n’ont jamais été vérifiés. En effet, la loi ne contraint pas ces plateformes à contrôler le casier judiciaire, la responsabilité juridique de l’employeur reposant sur les parents.

Source : F D