Affaire d’occupation présumée de terrain : la défense du Dr Cheikh Kanté contre-attaque

L’affaire relative à l’occupation illégale présumée d’un terrain impliquant le Dr Cheikh Kanté prend une nouvelle dimension. À l’issue de l’audition de son client, Maître El Hadji Badara Ndiaye, avocat à la Cour, est monté au créneau pour dénoncer une procédure qu’il qualifie d’infondée et animée, selon lui, par des intentions malveillantes.

Pour la défense, la plainte déposée par El Hadji Djigal, agissant au nom de la famille de feu Mamadou Diagne, est dénuée de toute base juridique solide. Me Ndiaye soutient que les accusations de faux et d’occupation illégale ne reposent sur aucun élément matériel probant.

« Rien n’a été caractérisé dans cette plainte, rien n’a été établi ni démontré », a martelé l’avocat, estimant que le plaignant se serait appuyé sur de simples suppositions dans le but de nuire à l’image de son client, à travers ce qu’il qualifie de « accusations tronquées et sans fondement ».

Entendu par les enquêteurs, le Dr Cheikh Kanté a, pour sa part, présenté un dossier que sa défense juge irréfutable pour justifier ses droits sur le Titre foncier (TF) mis en cause. Selon Me Ndiaye, plusieurs pièces ont été produites, notamment un acte de cession notarié datant de 1995, le Nicad, ainsi qu’un état des droits réels récent ne faisant apparaître « aucune charge ni servitude ».

L’avocat estime par ailleurs que la chronologie des faits plaide clairement en faveur de son client. « La base juridique et factuelle des griefs formulés contre Monsieur Cheikh Kanté est purement spéculative », affirme-t-il, ajoutant que cette accusation se situe désormais « en dehors de toute logique juridique ».

Allant plus loin, la défense évoque l’existence de manœuvres occultes derrière cette affaire. Me Ndiaye fait état de « contradictions manifestes » dans la démarche du plaignant et n’exclut pas des motivations politiques sous-jacentes visant à créer une confusion volontaire autour du dossier.

Déterminé à préserver l’honneur et la réputation de son client, Maître El Hadji Badara Ndiaye annonce une riposte judiciaire imminente. Il a ainsi déclaré qu’une plainte sera déposée dès lundi auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar contre toutes les personnes impliquées, afin que « force reste à la loi ».