CAN 2025 : Papa Cissé dénonce les «coups bas» contre le Sénégal

La Coupe d’Afrique des Nations, saluée jusqu’ici pour la qualité de son organisation au Maroc, se retrouve aujourd’hui au cœur d’une vive polémique. Papa Cissé, membre de la République des Valeurs, accuse ouvertement le pays organisateur d’avoir mis en place un « système de triche indignement orchestré » au détriment des Lions de la Teranga.

Dans une déclaration sans concession, il estime que les Marocains portent l’entière responsabilité de ce qu’il qualifie de « coups bas » infligés à la sélection sénégalaise. Pour lui, cette situation confirme une réalité souvent dénoncée dans le football africain : « il n’y a pas de fraternité qui tienne lorsque les intérêts sont en jeu ».

Au-delà du pays hôte, Papa Cissé élargit ses critiques à la Confédération africaine de football (CAF). Il déplore une organisation qui, selon lui, donne systématiquement l’impression de se ranger du côté du pays organisateur, au détriment de l’équité sportive. Une posture qu’il juge d’autant plus regrettable que la Coupe d’Afrique des Nations connaît une montée en popularité et suscite un intérêt croissant à l’échelle continentale et internationale.

Pour le membre de la République des Valeurs, ces dysfonctionnements portent atteinte à la crédibilité de la compétition et appellent à une remise en question profonde des mécanismes de gouvernance et d’arbitrage du football africain, afin de garantir justice, transparence et respect des règles pour toutes les nations participantes.