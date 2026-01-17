Drame lors d’un match de football à Jaxaay : Un élève de 4e arrêté pour meurtre

Un tragique incident s’est produit mercredi dernier au terrain de football « 12B » de Jaxaay, dans la banlieue dakaroise. M. Sène, élève en classe de 4e âgé de 18 ans, a été interpellé pour le meurtre de son ami, Ibrahima Sy.

Selon le journal Libération, les faits se sont déroulés aux environs de 14 heures, lors d’un match de football entre camarades. Une altercation aurait éclaté entre le mis en cause et un autre élève, identifié sous les initiales V. G. Sar, avant de dégénérer en bagarre.

Face aux enquêteurs du commissariat de la localité, M. Sène a déclaré avoir ramassé un couteau rouillé trouvé dans des buissons dans le but d’effrayer son adversaire. C’est alors qu’il aurait, par inadvertance, blessé Ibrahima Sy, intervenu pour séparer les deux protagonistes.

Grièvement touchée, la victime a été évacuée d’urgence au centre hospitalier de Keur Massar, où elle a succombé à ses blessures. Le jeune suspect, placé en garde à vue, risque désormais de lourdes poursuites judiciaires, rapporte Libération.