Vidéo sur TikTok : Mara Ba sous le coup de plusieurs délits présumés

Interpellé aux Parcelles Assainies par la Division de la cybersécurité (DSC), Ibrahima Mara Ba, âgé de 21 ans, se retrouve dans une situation judiciaire délicate. Le jeune homme est poursuivi pour avoir filmé, à leur insu, de jeunes filles dans l’espace public, tenu à leur encontre des propos déplacés, puis diffusé les vidéos sur son compte TikTok.

Selon le journal Libération, il a été déféré au parquet vendredi et fait face à de lourdes accusations, notamment pour collecte illicite et diffusion de données à caractère personnel, injures publiques, menaces, atteinte aux bonnes mœurs, violences et voies de faits sur mineures.

Les investigations menées par la DSC ont permis d’identifier trois présumées victimes, dont deux mineures ayant déposé une plainte collective. L’une d’elles, identifiée sous les initiales R.M., âgée de 13 ans, aurait été filmée à son insu alors qu’elle se rendait à l’école, rapporte la même source.

Les enquêteurs ont également découvert plusieurs autres vidéos dans lesquelles le mis en cause tenait des propos jugés offensants et inappropriés à l’endroit de jeunes filles. Des jeunes garçons auraient également été ciblés par des insultes similaires.

Entendu par les enquêteurs, Ibrahima Mara Ba a reconnu les faits, tout en exprimant des excuses et des regrets. Il a déclaré avoir agi dans le but « d’imiter certains créateurs de contenus ».

Alors que l’enquête se poursuit, le jeune TikTokeur s’expose à de lourdes sanctions judiciaires, ses actes soulevant de sérieuses préoccupations en matière de protection de la vie privée et des droits des mineurs sur les réseaux sociaux.