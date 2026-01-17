Finale Sénégal–Maroc : Moussa Niakhaté prône le respect et affiche la détermination des Lions

À la veille de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc, Moussa Niakhaté s’est exprimé sur l’enjeu de cette confrontation au sommet, opposant deux nations liées par une relation fraternelle, mais unies par un même objectif : soulever le trophée continental.

Interrogé sur l’idée selon laquelle le Sénégal pourrait « gâcher la fête » du pays hôte, le défenseur des Lions de la Teranga a tenu à clarifier sa position, rejetant cette expression qu’il juge inappropriée.

« Cette expression, “gâcher la fête”, je ne l’aime pas trop. Nous sommes toujours dans le respect. Le Sénégal est profondément attaché aux valeurs de respect, et c’est aussi ce qui nous a permis d’atteindre la finale. Nous respectons nos adversaires, tout en jouant avec nos qualités et notre détermination », a-t-il affirmé.

Conscient du lien particulier qui unit les deux pays, Moussa Niakhaté a souligné la dimension fraternelle de cette affiche. « Ce sont deux pays frères, c’est une réalité que nous avons ressentie depuis le début de la compétition. Il ne faut pas que cela se détériore dans les dernières 48 heures. Mais au final, il n’y aura qu’un seul vainqueur : soit le Maroc, soit le Sénégal », a-t-il reconnu.

Sur l’objectif sportif, le message du défenseur sénégalais est sans ambiguïté. « Nous allons tout faire pour que ce soit nous. Parce que notre peuple le mérite, parce que nous le méritons, parce que nous avons beaucoup travaillé ces derniers mois et que nous sommes déterminés comme jamais », a-t-il martelé.

Évoquant le contexte particulier d’une finale disputée à l’extérieur, Niakhaté n’a pas éludé l’avantage du pays organisateur. « Nous savons qu’ils jouent à domicile et que le public sera derrière eux, et c’est tout à fait normal. Le football se joue sur le terrain, et c’est là que tout se décidera », a-t-il souligné.

Le défenseur des Lions a conclu sur une note d’espoir et de foi, adressant un message fort au peuple sénégalais. « La coupe, on va la ramener à Dakar et la célébrer avec notre peuple, nos familles, et aussi avec les joueurs absents pour cause de blessure ou pour d’autres raisons. Nous allons tout donner et, inch’Allah, ce sera le Sénégal qui remportera cette CAN », a-t-il conclu.