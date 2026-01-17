CAN 2026 : Pape Thiaw affiche la confiance des Lions avant la finale face au Maroc

À la veille de la finale de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, s’est exprimé ce samedi en conférence de presse sur le choc très attendu face au Maroc, prévu ce dimanche à 19h00 GMT.

Accompagné de son défenseur Moussa Niakhaté, le technicien sénégalais a assuré que les Lions de la Teranga abordent cette rencontre décisive avec sérénité et détermination. Un duel au sommet face aux Lions de l’Atlas, eux aussi en quête d’un deuxième sacre continental.

« Pour disputer une finale, il faut être prêt à tous les niveaux : technique, tactique et mental. Nous affrontons une très belle équipe du Maroc, qui réalise de grandes performances depuis plusieurs années. Je tiens d’ailleurs à les féliciter pour leur parcours lors de la Coupe du monde 2022 », a déclaré Pape Thiaw.

Conscient de la qualité de l’adversaire, le sélectionneur sénégalais n’a toutefois pas remis en cause l’ambition de son groupe. « Nous ferons face à une grande équipe, mais nous resterons fidèles à nos principes. Ce sera un match difficile pour les deux camps. Nous sommes prêts et déterminés à ramener le trophée au Sénégal », a-t-il affirmé.

Pape Thiaw a également évoqué le statut du Maroc sur la scène africaine et mondiale. « Le Maroc est favori. Ils sont premiers en Afrique au classement FIFA et onzièmes au niveau mondial. Nous sommes derrière eux. Cela dit, beaucoup estiment aussi que l’Égypte demeure la meilleure équipe du continent », a-t-il analysé.