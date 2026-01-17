Pape Thiaw : «Nous voulons voir Sadio Mané continuer avec nous…»

À la veille de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations contre le Maroc, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a une nouvelle fois tenu à mettre en lumière l’importance de Sadio Mané, leader technique et figure emblématique des Lions de la Teranga.

Véritable héros national, l’attaquant sénégalais aura à cœur de conduire son équipe vers un deuxième sacre continental, ce dimanche face aux Lions de l’Atlas. Buteur décisif lors de la demi-finale contre l’Égypte, le numéro 10 a permis au Sénégal de poursuivre son rêve d’un nouveau titre, après celui remporté en 2022.

Depuis sa prise de fonction à la tête de la sélection nationale, Pape Thiaw n’a jamais caché son admiration pour l’ancien joueur de Liverpool et du Bayern Munich. En conférence de presse, il a de nouveau rendu hommage à celui qui a annoncé disputer sa dernière Coupe d’Afrique des Nations.

« La décision de Sadio Mané de jouer sa dernière finale de CAN ne lui appartient pas. C’est au peuple de décider. Nous voulons le voir continuer avec nous, car nous avons encore besoin de lui », a déclaré le technicien sénégalais.