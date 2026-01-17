CAN 2025 : Dakar appelle à une finale Sénégal–Maroc placée sous le signe de la fraternité

À l’occasion de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2026 opposant le Sénégal au Maroc, prévue ce dimanche 18 janvier, le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a publié un communiqué appelant à faire de cette rencontre un moment de fraternité et de célébration de l’unité africaine.

Dans son message, le ministère souligne que ce choc sportif entre les Lions de la Teranga et les Lions de l’Atlas dépasse le simple cadre de la compétition. Il s’agit avant tout, selon les autorités sénégalaises, d’une célébration des liens historiques, économiques, humains et spirituels profonds qui unissent les peuples sénégalais et marocain.

Le communiqué rappelle l’excellence des relations séculaires d’amitié et de solidarité entre le Sénégal et le Royaume du Maroc. Fondées sur le respect mutuel et une vision partagée des enjeux africains et internationaux, ces relations n’ont cessé de se renforcer au fil des décennies.

Le ministère met également en avant la coopération exemplaire dont a fait preuve le Maroc depuis le début de la CAN. Les autorités sénégalaises se disent satisfaites de cette attitude fraternelle et adressent leurs remerciements au gouvernement marocain pour la constance de son engagement.

Considérant le sport, et particulièrement le football, comme un puissant vecteur de rapprochement et de cohésion entre les peuples, le Sénégal estime que cette finale doit être vécue comme une célébration du talent africain, de l’unité du continent et de la fraternité entre deux nations sœurs, au-delà de toute rivalité circonstancielle.

Enfin, le ministère appelle l’ensemble des acteurs du football, les supporters et l’opinion publique à faire preuve de responsabilité, de respect et de fair-play, afin de préserver la solidité des relations sénégalo-marocaines et de renforcer l’image positive du football africain sur la scène internationale.