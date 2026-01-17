CAN 2025 : Le Nigeria s’adjuge le bronze

Les Super Eagles ont achevé leur campagne marocaine sur une note positive. Battus par le Maroc en demi-finale, comme lors de la précédente édition, les Nigérians ont décroché la troisième place de la CAN 2025 en s’imposant face à l’Égypte lors de la petite finale disputée samedi soir.

Après un match fermé conclu sur un score nul et vierge (0-0), le Nigeria a fait la différence lors de la séance des tirs au but (4-2). Héros de la soirée, le gardien Stanley Nwabali s’est illustré en repoussant deux tentatives égyptiennes. Mohamed Salah et Omar Marmoush ont manqué leur tir, scellant le sort des Pharaons, une nouvelle fois privés de podium.