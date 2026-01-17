Démantèlement d’un réseau de cambrioleurs : Quatre individus arrêtés

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a mis fin aux agissements d’un réseau criminel organisé impliqué dans un vol de grande envergure. Quatre individus ont été interpellés et placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction et usage de moyen roulant, complicité et recel.

L’enquête a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 14 janvier 2026 par un opérateur économique, victime du cambriolage de son dépôt situé à Notto Gouye Diama. Les faits remontent à la nuit du 6 janvier, au cours de laquelle les malfaiteurs ont sectionné les cadenas du magasin pour emporter 36 ballots de sacs de pommes de terre et 29 sacs d’engrais, occasionnant un préjudice estimé à plus de 8,5 millions de FCFA. Afin de retarder la découverte du vol, les auteurs avaient pris soin de remplacer les cadenas endommagés par de nouveaux.

Les premières avancées de l’enquête ont été rendues possibles grâce au témoignage d’un commerçant de Dakar, à qui l’un des suspects avait proposé la marchandise à un prix anormalement bas. Des indices technologiques ont ensuite permis de localiser le principal suspect à Notto Gouye Diama la nuit des faits. Il a été interpellé à la Médina après avoir opposé une vive résistance. Confronté aux preuves, il a reconnu avoir planifié le vol avec deux complices et avoir stocké une partie du butin dans un dépôt à Malika.

Un transport effectué à la Médina a conduit à l’arrestation du commerçant ayant racheté les 29 sacs d’engrais au prix de 14 000 FCFA l’unité. Celui-ci a admis avoir déjà revendu 15 sacs à des producteurs, tandis que les 14 restants avaient été dissimulés dans le village de Ndiagne Saw, dans la zone de Ndondol.

Le chauffeur du véhicule ayant servi au transport du butin vers Dakar a également été interpellé. Bien qu’il ait nié toute implication, l’enquête a établi qu’il avait assisté au bris des cadenas ainsi qu’au chargement de la marchandise volée.

Sous l’autorisation du Procureur de la République, les enquêteurs ont mené une opération à Notto Gouye Diama ayant permis l’arrestation du quatrième suspect. Ce dernier aurait joué un rôle clé lors de la phase de repérage en renseignant le réseau sur l’importance du stock d’engrais entreposé dans le dépôt ciblé.

Lors de la récupération des sacs de pommes de terre à l’entrepôt de Malika, les forces de l’ordre ont constaté qu’il ne restait que 34 ballots sur les 36 déclarés. Les investigations ont révélé que le bailleur du local, détenteur d’un double des clés, avait subtilisé deux ballots qu’il aurait revendus sur le marché parallèle à 120 000 FCFA l’unité.

L’ensemble des mis en cause est actuellement en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin de retrouver les derniers produits écoulés et de boucler la procédure en vue de leur déferrement devant le parquet.