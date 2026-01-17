Grand Yoff : Deux individus arrêtés pour agression

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, le 15 janvier 2026, à l’interpellation de deux individus impliqués dans une agression en réunion commise avec usage d’armes blanches, survenue dans la nuit du 31 décembre 2025.

L’opération fait suite à une plainte déposée le 1er janvier 2026 par les victimes, qui ont déclaré avoir été violemment agressées au rond-point des HLM Grand Yoff alors qu’elles circulaient aux premières heures de la nouvelle année.

Selon leurs témoignages, un groupe d’individus armés de couteaux les a pris à partie pour leur dérober plusieurs biens, notamment une motocyclette de marque METLEY 125 de couleur grise, une sacoche contenant une somme d’argent ainsi qu’un téléphone iPhone 11.

Après avoir commis leur forfait, les agresseurs avaient pris la fuite en direction du quartier Scat Urbam, compliquant dans un premier temps leur identification.

Grâce aux investigations menées par les éléments du commissariat, la motocyclette volée a été localisée le 15 janvier 2026 dans une zone correspondant au quartier de résidence des suspects. Le premier mis en cause a été surpris en flagrant délit alors qu’il tentait de démarrer l’engin. Interpellé sur place, il est rapidement passé aux aveux lors de son audition.

La poursuite de l’enquête a permis d’identifier et d’appréhender son complice peu de temps après. La motocyclette a été saisie et placée sous scellés au commissariat en vue de sa restitution légale à son propriétaire à l’issue de la procédure.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue pour vol en réunion commis avec violence. Les investigations se poursuivent afin d’identifier et d’interpeller les autres membres présumés de la bande impliquée dans cette agression.