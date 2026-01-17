CAN 2025 : Le Gouvernement sénégalais mobilisé derrière les Lions avant la finale face au Maroc

À la veille de la grande finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 opposant le Sénégal au Maroc, le Gouvernement sénégalais a adressé un message fort d’encouragement aux Lions de la Teranga. À travers la ministre de la Jeunesse et des Sports, l’État a tenu à réaffirmer son soutien total à la sélection nationale engagée dans ce rendez-vous historique.

S’exprimant au nom du Président de la République, du Premier ministre, du Gouvernement et en son nom personnel, la ministre a salué le parcours remarquable des Lions tout au long de la compétition. Elle a mis en avant le talent, la discipline, le courage et l’esprit de conquête dont ont fait preuve les joueurs, soulignant qu’ils ont su porter haut les couleurs nationales et faire la fierté de tout un peuple.

Selon elle, l’équipe nationale a incarné, au-delà des performances sportives, les valeurs d’unité nationale, de résilience et d’excellence qui caractérisent le football sénégalais. « Cette finale est bien plus qu’un match », a-t-elle insisté, la qualifiant de véritable rendez-vous avec l’histoire et d’occasion solennelle de confirmer la place du Sénégal parmi les grandes nations du football africain.

La ministre a également appelé les Lions à aborder cette rencontre décisive avec détermination, solidarité et sérénité, rappelant que le peuple sénégalais, de l’Est à l’Ouest et du Nord au Sud, se tient uni derrière son équipe, dans l’espoir et la prière.

Enfin, elle a rappelé aux joueurs leur rôle d’ambassadeurs du Sénégal sur la scène internationale, les exhortant à aller au combat avec foi, honneur, confiance et vigilance. Le message s’est conclu sur une note patriotique et rassembleuse : « Allez chers Lions, tous unis derrière vous. Gaïndé Ndiaye Mbara Wac. Vive le Sénégal. »