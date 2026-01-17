Kédougou : La BRS démantèle un réseau de trafic de psychotropes et de Skunk

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kédougou, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a porté un coup sévère à un réseau de trafic de substances illicites. Un individu a été interpellé dans la nuit du 16 janvier 2026, aux environs de 3 heures du matin, pour détention et trafic de substances psychotropes et de Skunk, vente illicite de médicaments et exercice illégal de la profession de pharmacien.

Cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un trafic de produits psychotropes dans la zone de Tenkoto, dans la région de Kédougou. Les investigations préliminaires ont permis d’établir que le suspect se livrait à la commercialisation de Tramadol, un analgésique détourné de son usage médical, ainsi que de Skunk, une variété de cannabis à forte teneur en THC.

Dans le cadre de la procédure, les enquêteurs ont procédé à une livraison surveillée, également appelée achat de confirmation, portant sur cinq comprimés de Tramadol et un sachet de Skunk, afin de consolider les charges. Ces éléments ont permis aux agents d’intervenir au domicile du mis en cause au cours de la nuit.

La perquisition a conduit à la saisie d’une importante quantité de produits prohibés, notamment 2 640 comprimés de Tramadol, répartis en 26 cartons de 100 unités, auxquels s’ajoutaient 40 comprimés dissimulés dans un tube, ainsi que 500 grammes de Skunk.

Le suspect a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue. En plus des infractions liées au trafic de stupéfiants, il devra également répondre de l’exercice illégal de la profession de pharmacien, une pratique jugée particulièrement dangereuse pour la santé publique.

L’enquête se poursuit afin d’identifier les fournisseurs et les éventuelles ramifications de ce réseau de trafic dans la région.