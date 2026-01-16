L’APR face au défi de la survie…une mission périlleuse devant le Pastef

L’Alliance pour la République (APR) traverse une phase de décomposition qui interroge la pérennité des formations politiques bâties sur l’exercice du pouvoir d’État au Sénégal. Depuis la perte de la présidence, le parti semble prisonnier d’une inertie paradoxale : celle d’une organisation qui possède encore des cadres, mais qui a perdu son moteur central. Ce passage brutal de l’omniprésence administrative à l’effacement politique révèle la fragilité des structures fondées davantage sur la loyauté envers un homme que sur un projet de société partagé.

La montée en puissance du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) a agi comme un révélateur des faiblesses structurelles de l’APR. En captant l’imaginaire de la jeunesse à travers un discours de rupture radicale, le parti au pouvoir a ringardisé les méthodes de communication classiques de l’ancienne majorité. Là où l’APR vantait des réalisations physiques (ponts, autoroutes), le Pastef a imposé un débat sur les valeurs et la souveraineté. Cette défaite idéologique prive aujourd’hui l’APR de son socle électoral urbain, la reléguant à un rôle de spectatrice d’une transformation sociale qui lui échappe.

Sur le plan organisationnel, l’absence de Macky Sall constitue un handicap majeur. En choisissant de s’installer à l’étranger tout en conservant la présidence du parti, l’ancien chef de l’État impose à ses troupes un leadership à distance qui rappelle étrangement le déclin du PDS sous l’ère de l’exil de Karim Wade. Cette « direction par procuration » empêche l’émergence d’une relève naturelle et maintient le parti dans une salle d’attente politique, où les initiatives locales sont souvent étouffées par l’attente d’instructions venues d’ailleurs.

L’étau judiciaire qui se resserre autour des anciens pontes du régime ajoute une dimension dramatique à cette crise. La mise en place du Pool Judiciaire Financier et les audits sur la gestion passée placent les figures de proue de l’APR sur la défensive. Cette situation crée un climat de suspicion interne où chaque cadre semble désormais plus préoccupé par sa propre sécurité juridique que par la stratégie de reconquête du parti. Le risque est de voir l’APR se transformer en un simple comité de défense des anciens ministres au lieu d’être un laboratoire d’idées.

L’analogie avec le cas Karim Wade et le PDS est ici frappante et riche d’enseignements. Comme le parti d’Abdoulaye Wade en son temps, l’APR subit une érosion lente causée par l’incapacité à se détacher de la figure du « père fondateur ». En restant arrimé à un leader qui ne peut plus physiquement porter le combat sur le sol national, le parti s’expose à une déconnexion totale avec les réalités quotidiennes des Sénégalais, laissant le champ libre à une nouvelle opposition plus ancrée dans les terroirs.

La communication de l’APR souffre également d’une crise de crédibilité. Ses tentatives de critiquer la gestion actuelle se heurtent systématiquement à l’argument du « bilan » que le nouveau régime utilise comme un bouclier. Chaque reproche formulé par les cadres de l’APR est immédiatement renvoyé à une pratique similaire sous leur propre magistère. Ce piège du miroir rend la parole de l’ancienne majorité inaudible pour une grande partie de l’opinion, qui attend encore une autocritique sincère sur les dérives passées.

Le parti est également confronté à une fuite des cerveaux et des militants de base. Sans les leviers de nomination et les ressources budgétaires, l’APR voit ses rangs s’éclaircir au profit de nouvelles coalitions ou de la mouvance présidentielle par le biais du ralliement. Ce phénomène de « transhumance », bien que décrié, affaiblit la capacité de mobilisation du parti lors des scrutins locaux et nationaux, réduisant son influence à quelques bastions ruraux de plus en plus contestés.

Pour retrouver une pertinence, l’APR devrait engager une révolution culturelle : accepter de n’être qu’un parti d’opposition parmi d’autres et renoncer à l’illusion d’un retour naturel au pouvoir par le simple jeu de l’usure de l’adversaire. Cela nécessiterait un congrès de refondation, une clarification sur le rôle de Macky Sall et, surtout, l’élaboration d’une nouvelle offre politique capable de rivaliser avec le souverainisme ambiant. Sans ce travail de deuil du pouvoir, le parti risque de s’enfermer dans une amertume stérile.

L’avenir de l’APR dépendra de sa capacité à transformer sa détresse actuelle en une opportunité de mue démocratique. Le Sénégal a tourné une page, et les méthodes de gouvernance des douze dernières années font l’objet d’un rejet massif. Si l’APR ne parvient pas à se réinventer loin de l’ombre tutélaire de son créateur et hors des tribunaux, elle rejoindra la longue liste des partis-États africains qui n’ont pas survécu à la perte de leur superbe.

La rédaction de Xibaaru