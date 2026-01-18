Elle tourne le dos à son fils de 14 ans…il la poignarde

Les faits se sont déroulés mercredi au domicile familial d’Auterive, dans le Tarn-et-Garonne.

Une violente dispute a éclaté une femme et son fils de 14 ans.

L’adolescent s’est emparé d’un couteau de cuisine et a poignardé sa mère qui lui tournait le dos.

Grèvement blessée, la maman a été transportée par hélicoptère au CHU de Toulouse.

Quant au jeune homme, il avait déjà pris la fuite avant l’arrivée des secours.

Les gendarmes l’ont finalement retrouvé au city park de la ville, après avoir appris qu’il aimait souvent s’y rendre.

Le garçon a été placé en garde à vue. Garde à vue qui a été levée en raison de son état psychiatrique. L’adolescent a été hospitalisé sous contrainte.

Source : F D