Son père lui confisque sa console de jeux…il le tue par balle

Les faits se sont déroulés mardi à Duncannon, en Pennsylvanie (Etats-Unis).

Ce jour-là, Clayton Dietz a fêté son onzième anniversaire avec ses parents au domicile familial.

Mais, au moment de se coucher, l’enfant a refusé d’aller dormir et voulait continuer de jouer aux jeux-vidéos.

Une violente dispute a éclaté avec ses parents et son père lui a confisqué sa console de jeux.

Dans la nuit, l’adolescent a récupéré la clé du coffre-fort de son père et l’a ouvert, espérant y trouver sa Nintendo Switch. Au lieu de cela, il a découvert à l’intérieur un revolver.

Il s’est emparé de l’arme à feu. Clayton est entré dans la chambre de ses parents qui dormaient et a abattu son père.

Réveillé en sursaut, la mère a découvert son mari décédé dans son lit. Puis son fils a hurlé : « J’ai tué mon père. Je me déteste ».

Les policiers, arrivés sur lieux, ont interpellé le garçon de 11 ans. Le suspect a affirmé qu’il était en colère mais qu’il n’avait pas l’intention de tuer son père. Il a été placé en détention provisoire.

