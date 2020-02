Ça chauffe au Sénégal…La météo prévoit jusqu’à 40°C

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit pour les prochaines 24 heures un maintien de la chaleur particulièrement sur les régions sud et centre du pays où le thermomètre pourrait grimper jusqu’à 40 °C.

‘’Le ciel sera ensoleillé sur tout le territoire national durant les prochaines 24 heures. La chaleur persistera à l’intérieur du pays, notamment sur les régions Sud et Centre avec des températures maximales qui tourneront autour de 40° C’’, peut-on lire dans le bulletin de prévisions à courte échéance de la structure.

Selon ce document transmis à l’APS, le temps sera relativement plus clément sur le littoral alors que la fraicheur nocturne et matinale sera moins ressentie sur le reste du pays.

‘’ Les visibilités seront plus réduites par la poussière sur les régions Nord et Centre. Le reste du pays sera relativement moins affecté, tandis que les vents seront de secteur Nord-est à Est et d’intensités faibles à modérées, signale la même source