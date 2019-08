Ça se complique au PS pour la succession de…Tanor

Succession de Tanor Dieng : La grande équation du PS

La bataille de positionnement pour la succession de Ousmane Tanor Dieng s’est annoncée déjà au Parti socialiste (PS). Qui, pour remplacer Ousmane Tanor Dieng ? Certainement pas Khalifa Ababacar Sall qui croupit toujours en prison et qui avait été exclu des rangs de ce parti, même si Barthélémy Dias, un de ses fidèles veut soutenir le contraire. Il faut bien trouver dans les rangs du PS qui, pour succéder à Ousmane Tanor Dieng.

Aminata Mbengue Ndiaye, depuis la disparition de Tanor Dieng, assure l’intérim du poste de secrétaire général. Seulement Aminata Mbengue Ndiaye traîne des handicaps pour prétendre à la succession de Ousmane Tanor Dieng. Outre qu’elle n’a pas l’étoffe, elle n’est plus cette force incontournable à Louga où se trouve sa base politique. Son camarade au PS, lui aussi ministre dans le gouvernement du Président Macky Sall, garde ce même handicap. A Nioro où il milite, Serigne Mbaye Thiam garde le rôle de figurant sur la scène politique. La désignation du successeur de Tanor Dieng sera tout sauf aisée au PS.

Or, il faut bien lui trouver un successeur qui avoir cette envergure de conduire de main forte le PS, et qui aura pour mission de tenir les rangs devant les autres responsables politiques nationaux. Bref, il doit jouer le rôle d’un véritable leader. Or, non seulement le PS peine à trouver dans ses rangs un responsable de cette envergure, mais connait une crise à l’intérieur, qui risque d’être grave. Ce qui peut même le conduire à la scission.

Thiémokho BORE Pour xibaaru.sn