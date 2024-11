Cabrousse : Elle gifle une enseignante…ses collègues en grève

Le torchon brûle au CEM de Cabrousse dans le département d’Oussouye. Une parente d’élève a giflé une enseignante qui l’aurait insulté après un échange houleux avec cette dernière. Pour se solidariser à leur collègue et dénoncer l’acte, l’intersyndicale du G7 Oussouye a décrété 48 heures de grève. Ils ont observé un débrayage ce Lundi 25 novembre suivi d’une AG et une grève totale le Mardi. Une plainte a été déposée au niveau de la gendarmerie pour tirer cette affaire au clair, selon Dakaractu.

« Notre collègue Mme Ba a été agressée le vendredi dernier par une parente d’élève qui a été convoquée suite au problème causé par sa fille qui s’est battue avec son camarade de classe. C’est ainsi que la fautive a été renvoyée sur convocation de ses parents. Sa maman venue répondre à la convocation s’en est prise à notre collègue en la giflant et a tenu des propos injurieux soi-disant que sa fille a été injustement renvoyée de l’école. Sur ce nous avons arrêté les cours et saisi l’intersyndicale du G7, qui a décidé d’aller en grève. Nous voyons qu’au Sénégal les cas d’agression sont devenus courants, on ne peut pas comprendre qu’une parente vienne trouver une enseignante dans son lieu de travail la violenter délibérément. Nous interpelons le ministre de l’éducation afin que cela ne se reproduise plus. Nous allons mener ce combat jusqu’au bout », explique Mamadou Diatta secrétaire général du CUSEMS à Oussouye.

Ce dernier d’ajouter qu’une plainte a été déposée à la gendarmerie et « espère que la justice fera son travail pour servir de leçons aux autres ».