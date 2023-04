Cambriolage à son domicile…Cheikh Bakhoum dément

Il a fallu 48h au directeur général de Sénégal Numérique SA (SENUM SA) pour sortir de son mutisme et éclairer l’opinion sur ce qui a été récemment distillé publiquement par « une certaine presse ». En effet, il a été rapporté que des malfaiteurs s’étaient introduits dans la maison du DG de l’ex ADIE (actuel SENUM SA) pour s’emparer d’un coffre-fort contenant un butin estimé à plus d’un milliard de francs CFA. Par ailleurs, il a été relayé que Cheikh Bakhoum aurait été informé du cambriolage depuis Dakar, mais il n’a pas pu porter plainte, car il étant hors du pays et même, qu’il aurait tenté vainement d’accuser son gardien et de l’intimider avec l’aide d’un ami en uniforme.

Des accusations qui ont fait réagir Cheikh Bakhoum.. « Je tiens à vous assurer que je suis tout simplement victime d’une campagne de diffamation visant à porter atteinte à ma réputation et à mon intégrité. Ces allégations sont absolument dénuées de tout fondement » a précisé le directeur général de SENUM SA regrettant qu’une certaine presse puisse se donner du plaisir en relayant ces propos diffamatoires sans vérifier leur exactitude et sans prendre le temps de chercher la vérité. Ce qui pousse le concerné d’ailleurs à ester en justice pour laver son honneur.

« Après une réflexion approfondie, j’ai pris la décision de faire valoir mes droits en engageant des actions judiciaires contre tous ceux qui ont participé à cette entreprise maléfique » , lit-on dans son post sur le réseau social. Cheikh Bakhoum assure qu’il ne se laissera pas décourager, ni divertir par ces attaques injustifiées car, étant déterminé à poursuivre son engagement envers la communauté et à conduire avec plus d’abnégation la mission qui lui est confiée depuis neuf ans par le président de la République et pour laquelle il lui a constamment renouvelé sa confiance.

Cheikh Bakhoum tient enfin à exprimer sa gratitude à l’écrasante majorité de la presse nationale pour son professionnalisme et qui selon lui, n’a accordé aucune importance à ces accusations.