Cameroun : Paul Biya remporte la présidentielle (résultats provisoires)

Au Cameroun, la Commission nationale de recensement général des votes a annoncé lundi soir les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 12 octobre. Selon cette instance, le président sortant Paul Biya, candidat du RDPC, arrive en tête avec 53,66 % des suffrages exprimés.

Il est suivi par Issa Tchiroma Bakary, porté par la coalition Union pour le changement 2025, qui recueille 35,19 % des voix. Cabral Libii obtient 3,41 %, tandis que Bello Bouba Maïgari récolte 2,45 % des suffrages.

Ces résultats provisoires sont issus de la compilation des procès-verbaux transmis par les 58 commissions départementales. Le rapport complet doit désormais être remis au Conseil constitutionnel, seule instance habilitée à proclamer les résultats définitifs. Celui-ci rendra sa décision jeudi prochain, après examen des éventuels contentieux.

De son côté, la coalition Union pour le changement 2025 conteste vigoureusement ces chiffres. Elle affirme qu’Issa Tchiroma serait en réalité le vainqueur du scrutin, avec plus de 60 % des voix, et accuse les autorités électorales de manipulation et de collusion avec le pouvoir en place. La coalition appelle le Conseil constitutionnel à « rétablir la vérité des urnes ».

À ce stade, aucun candidat n’a introduit de recours officiel auprès du Conseil constitutionnel. Josua Osih, du Social Democratic Front, a d’ailleurs annoncé le retrait de sa requête lundi. Le Conseil constitutionnel ouvrira néanmoins l’examen des éventuelles requêtes post-électorales le 22 octobre 2025.