Le Sénégal perd la présidence de la COP10 de l’UNESCO

Le Sénégal n’a pas réussi à conserver la présidence de la Conférence des Parties (COP10) à la Convention internationale contre le dopage dans le sport. Lors de l’élection tenue du 20 au 22 octobre au siège de l’UNESCO à Paris, la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, candidate du Sénégal, a été battue par son homologue azerbaïdjanais, Farid Gayibov. Ce dernier a recueilli 80 voix contre 62 pour le Sénégal.

Placée sous le thème de « la lutte antidopage et la gouvernance éthique du sport mondial », cette COP10 devait permettre au Sénégal de prolonger un mandat salué sur la scène internationale. En effet, le président sortant, Matar Bâ — ancien ministre des Sports sous le précédent régime —, faisait figure de favori pour un second mandat. D’après le quotidien L’Observateur, son expérience, sa connaissance des mécanismes internes de l’UNESCO et ses solides relations diplomatiques laissaient présager une réélection quasi acquise.

Mais un mois avant le scrutin, Dakar a surpris ses partenaires en présentant une nouvelle candidate, Khady Diène Gaye, à la place de Matar Bâ. Une décision jugée risquée dans les cercles diplomatiques où la continuité et la stabilité sont souvent privilégiées. « Ce revirement a brisé une dynamique favorable. S’il s’était représenté, Matar Bâ aurait sans doute été réélu à l’unanimité », a confié une source citée par L’Observateur.

Avec cette défaite, le Sénégal cède la direction de l’instance mondiale de lutte contre le dopage à l’Azerbaïdjan. Farid Gayibov succède ainsi à Matar Bâ, mettant fin à plusieurs années de leadership sénégalais sur ce dossier stratégique pour le sport mondial.