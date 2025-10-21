France : Madiambal Diagne placé sous contrôle judiciaire

Le journaliste et patron de presse sénégalais Madiambal Diagne a été interpellé ce lundi 21 octobre 2025 à Versailles, en France, à la suite d’un mandat d’arrêt émis par le Sénégal, selon un communiqué publié par son collectif d’avocats.

Selon la note, cette interpellation visait à notifier à M. Diagne le mandat délivré par le parquet général de Versailles. Il était assisté par son avocat français, Me Vincent Brengarth, associé au sein du cabinet Bourdon & Associés, en coordination avec plusieurs confrères sénégalais.

Le communiqué indique que le premier président de la Cour d’appel de Versailles a décidé de le laisser en liberté sous contrôle judiciaire, estimant qu’il n’existait aucun risque de fuite ni d’entrave à la procédure d’extradition. Les avocats rappellent que leur client est une personnalité publique, journaliste reconnu et propriétaire d’un organe de presse, et qu’aucun élément du dossier ne justifie une détention.

Les conseils de M. Diagne affirment rester confiants quant à la suite de la procédure, dénonçant des accusations « totalement infondées » et une demande d’extradition entachée d’irrégularités manifestes.

Ils annoncent leur intention de contester la requête sénégalaise devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles, où l’affaire sera désormais examinée.

Le collectif d’avocats est composé notamment de Me El Hadj Amadou Sall, Me Baboucar Cissé, Me William Bourdon, Me Dior Diagne, Me Antoine Mbengue, Me Papa Sène, Me Ousmane Thiam, Me Ramatoulaye Ba, Me Arona Basse, Me Philippine Vaganay et Me Vincent Brengarth.