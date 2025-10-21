Affaire Cheikh Touré : La réaction de la fédé de foot

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a exprimé sa profonde tristesse suite au décès tragique de Cheikh Touré, jeune gardien de but sénégalais originaire de Yeumbeul, retrouvé sans vie à Kumasi, au Ghana, dans des circonstances dramatiques.

Selon les informations confirmées par les autorités sénégalaises et relayées par plusieurs médias, le jeune footballeur aurait été victime d’un réseau de faux recruteurs, qui l’auraient attiré hors du pays sous prétexte d’un essai professionnel.

Les autorités compétentes, aussi bien au Sénégal qu’au Ghana, ont ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur ce drame et traduire les auteurs en justice.

En attendant les résultats de ces investigations, la FSF a tenu à exprimer sa compassion et sa solidarité à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’à ses coéquipiers, durement touchés par cette perte.

La Fédération a également lancé un appel à la vigilance à l’endroit des jeunes joueurs, de leurs familles et des responsables d’académies face aux fausses promesses de stages ou de transferts à l’étranger. Elle a réaffirmé son engagement, en collaboration avec les autorités publiques, à renforcer la surveillance et la sensibilisation pour protéger les jeunes footballeurs sénégalais contre ces pratiques frauduleuses.

En cette période de deuil, la grande famille du football sénégalais s’unit dans la prière et la solidarité pour honorer la mémoire de Cheikh Touré, un talent arraché trop tôt à la vie et à son rêve.