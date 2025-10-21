Injures publiques : la mère de Mame Ndiaye Savon envoyée en prison

Déférée ce mardi matin devant le procureur par la brigade de recherches de Faidherbe, Mariama Traoré, mère de l’influenceuse Mame Ndiaye Savon, a été placée sous mandat de dépôt. Elle est poursuivie pour injures publiques et propos contraires aux bonnes mœurs.

Âgée de 50 ans et résidant à Pikine, la commerçante aurait tenu, lors d’un direct sur les réseaux sociaux, des propos virulents à l’encontre de plusieurs tiktokeurs ayant critiqué sa fille.

Devant les enquêteurs, Mariama Traoré a reconnu les faits et présenté ses excuses, exprimant ses regrets pour ses déclarations. Son procès est prévu pour lundi prochain.

La prévenue est défendue par le célèbre avocat Me El Hadj Diouf.

Source : Seneweb