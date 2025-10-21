Électrification rurale : Thierno Alassane Sall entame une tournée de vérification

Le député Thierno Alassane Sall, président du mouvement Réewum Ngor et leader du parti République des Valeurs, entame à partir de ce jeudi 23 octobre une tournée de quatre jours dans les départements de Kébémer et de Louga. Cette visite s’inscrit dans le cadre du projet d’électrification rurale ASER–AEE Power EPC, qui concerne particulièrement ces deux zones.

Selon le communiqué de presse publié par Réewum Ngor, cette mission de terrain vise à « vérifier concrètement les taux de réalisation, la matérialité des chantiers en cours ainsi que la disponibilité des équipements installés ».

Le projet, confié à la société AEE Power EPC, prévoit une large couverture de villages dans les régions de Louga et de Saint-Louis. Pour cette première étape, les départements de Louga et Kébémer ont été retenus comme zones pilotes.