Le régime nettoie les réseaux sociaux…les insulteurs du web traqués

Depuis l’avènement du régime de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), les autorités judiciaires semblent avoir fait de la lutte contre les dérives verbales sur les réseaux sociaux une priorité nationale. Le procureur de la République a multiplié les initiatives pour sanctionner les injures publiques, les propos diffamatoires et les discours jugés contraires aux bonnes mœurs, notamment sur TikTok, plateforme où les excès de langage se sont fortement banalisés ces dernières années.

Ce durcissement du ton s’inscrit dans une dynamique de restauration d’un certain ordre moral dans l’espace numérique sénégalais. Les poursuites engagées ces dernières semaines visent à rappeler que la liberté d’expression, bien que garantie par la Constitution, reste soumise au respect de la loi et de la dignité d’autrui. Plusieurs internautes, influenceurs et créateurs de contenu en ont déjà fait les frais, écopant de peines d’emprisonnement ferme ou avec sursis.

Si beaucoup pensaient que cette traque ciblait uniquement les détracteurs du « Projet » ou les opposants au pouvoir, les récents développements montrent que la justice applique sa rigueur sans distinction d’appartenance politique. Des figures connues pour leur proximité avec le parti au pouvoir, comme Lamignou Darou et Boy Dakar, ont été condamnées à un mois de prison ferme pour diffusion de propos contraires aux bonnes mœurs. Avant eux, Azoura Fall et son acolyte Kairé avaient écopé de six mois avec sursis pour des faits similaires.

Ce tournant judiciaire est perçu par certains observateurs comme un signal fort du nouveau régime, soucieux de restaurer un climat d’éthique et de responsabilité dans l’espace public numérique. Le gouvernement semble vouloir rompre avec la culture de l’impunité qui avait progressivement transformé les réseaux sociaux en zones de non-droit, où insultes, menaces et diffamations prospéraient sans conséquence.

Dans le sillage de cette politique, plusieurs autres figures du web ont été interpellées. Parmi elles, l’influenceuse Adji Mass Gueye, placée sous mandat de dépôt pour propos jugés contraires aux bonnes mœurs, ainsi que Mariama Traoré, mère de la célèbre vendeuse en ligne Mame Ndiaye Savon, accusée d’injures publiques. Ces cas traduisent la volonté du parquet de sévir contre toute forme de dérive, quelle que soit l’identité ou la notoriété des mis en cause.

Cependant, cette offensive judiciaire se heurte à certaines limites. Une partie des insulteurs du web opère depuis l’étranger, échappant ainsi à la juridiction sénégalaise. Ces utilisateurs, souvent installés en Europe ou aux États-Unis, continuent de diffuser des contenus offensants en toute impunité, profitant des barrières juridiques et des lenteurs liées à la coopération internationale.

Cette situation pose un véritable défi pour les autorités, qui doivent désormais réfléchir à des mécanismes adaptés pour réguler un espace numérique sans frontières. La mise en place d’accords bilatéraux ou de dispositifs de collaboration avec les plateformes internationales pourrait constituer une piste pour renforcer l’efficacité de cette traque.

En attendant, la politique de tolérance zéro menée sous le régime du président Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko envoie un message clair : l’ère de l’impunité en ligne est révolue. Les internautes sont appelés à une plus grande responsabilité dans leurs propos et leurs publications. Le ton est donné : la liberté d’expression ne saurait être un prétexte pour porter atteinte à la dignité d’autrui.

À travers cette opération de « nettoyage » du web, le Sénégal tente de trouver un équilibre entre liberté et responsabilité, expression et respect. Reste à savoir si cette stratégie, saluée par certains et critiquée par d’autres, parviendra à assainir durablement l’espace numérique sans restreindre le débat démocratique. Quoiqu’il en soit, les insulteurs sont mis face à leur responsabilité. Toute dérive verbale entraînera des conséquences !

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn