Ivre…le chauffeur d’un petit train roule sur un bébé de 19 mois

Un conducteur de petit train touristique a comparu vendredi devant un Tribunal du Haut-Rhin pour un accident routier.

Les faits se sont déroulés le dimanche 31 août à Colmar.

Ce jour-là, ce chauffeur de 44 ans conduisait le petit train dans le centre-ville touristique lorsqu’il avait écrasé la jambe d’un bébé de 19 mois.

L’enfant avait été transporté à l’hôpital. Le garçonnet s’en est tiré avec avec un plâtre et quatre semaines d’ITT.

Le quadragénaire avait 1,38 g d’alcool dans le sang, soit plus de trois fois la limite autorisée pour un conducteur de transports en commun.

Cet homme, qui travaillait depuis quelques mois pour la société exploitant le petit train touristique de Colmar, a été condamné à six mois de prison assortis d’un sursis probatoire de deux ans.

Source : F D