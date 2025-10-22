Un adolescent de 14 ans monte sur un train et meurt électrocuté

Le drame s’est produit lundi à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine.

Vers 17H00, un adolescent de 14 ans est monté sur le toit d’un train de marchandises.

Selon Le Parisien, il a approché, voire touché, une caténaire, déclenchant un arc électrique.

Le jeune homme qui l’accompagnait a entendu une explosion et vu son copain tomber à terre.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de la victime.

L’adolescent était un adepte d’urbex. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame.

Source : F D