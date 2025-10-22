Treize individus interpellés pour escroquerie liée au système QNET à Zac Mbao

Treize individus ont été interpellés à Zac Mbao dans le cadre d’une affaire présumée d’escroquerie liée au système QNET. L’opération a été menée par le Commissariat d’Arrondissement de Zac Mbao à la suite d’une plainte déposée par une victime affirmant avoir été recrutée par le biais de ce système et sommée de verser la somme de 450 000 francs CFA.

Alerté par la situation, l’oncle de la victime s’est rendu sur les lieux à Zac Mbao. Il a réussi à démasquer et à interpeller l’un des présumés escrocs, qu’il a ensuite conduit au commissariat. Le suspect, entendu par les enquêteurs, a nié avoir encaissé personnellement la somme d’argent.

La poursuite des investigations a permis d’identifier et d’interpeller plusieurs complices, installés à la Cité Sonatel de Zac Mbao. Au total, treize personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire.

Lors de leur audition, les mis en cause ont tous déclaré être employés de la structure QNET. Plusieurs objets ont été saisis et placés sous scellés, parmi lesquels un téléviseur écran plat, un ventilateur, une rame de papier, un ordinateur portable de marque Asus, un tableau mobile, ainsi que divers documents relatifs à leurs activités.

À l’issue de l’enquête, les treize suspects ont été déférés devant le parquet pour les suites judiciaires. Cette interpellation relance le débat sur les pratiques du système QNET, régulièrement accusé d’escroquerie et de recrutement abusif sous couvert d’opportunités d’affaires.