Accident grave dans le tunnel de Fann Bel Air : un chauffeur d’autocar déféré pour délit de fuite

Un grave accident de la circulation s’est produit le 17 octobre 2025 dans le tunnel de la Rocade Fann Bel Air, à hauteur du magasin Tapis Rouge. Un autocar de marque Mercedes Benz a violemment percuté un vélomoteur Kymco, blessant grièvement son conducteur avant de prendre la fuite.

Selon les informations de la Section Accidents de la Compagnie de Circulation du Commissariat Central de Dakar, qui a déféré le mis en cause au parquet ce 20 octobre, l’autocar, conduit par un individu désormais entre les mains de la justice, a renversé le motocycliste avant de le traîner sur quelques mètres dans le tunnel. Croyant échapper à tout témoin, le conducteur a abandonné la victime, grièvement blessée, et a poursuivi sa route sans alerter les secours.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour évacuer la victime, blessée à la jambe droite, vers l’hôpital Fann, avant son transfert à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff en raison de la gravité de ses blessures.

Deux témoins oculaires ont permis de retracer le déroulement des faits. Ils ont affirmé que le motocycliste circulait à l’extrême droite de la voie lorsque l’autocar l’a percuté par l’arrière. Malgré leurs appels, le chauffeur a continué sa route en direction de l’Université Cheikh Anta Diop, avant de s’arrêter au rond-point du COUD. Sur place, il aurait brandi une clé à roue et menacé les témoins tout en niant être l’auteur de l’accident.

Alertés par les témoins, des policiers en faction au rond-point ont rapidement interpellé le conducteur et saisi les papiers du véhicule. Le suspect a ensuite été conduit au Commissariat du Point E, puis remis à la Section Accidents pour audition.

Face aux enquêteurs, le chauffeur a fini par reconnaître les faits, admettant avoir percuté le vélomoteur et pris la fuite. Il a toutefois tenté de rejeter la responsabilité sur la victime, qu’il accuse d’avoir tenté un dépassement par la droite.

La sœur de la victime, informée par leur mère, s’est rendue à l’hôpital pour s’enquérir de son état. Elle a confirmé que son frère souffre de multiples fractures et devra subir une intervention chirurgicale du genou droit.

La victime, actuellement hospitalisée à Idrissa Pouye, n’a pas encore pu être auditionnée en raison de son état, mais a confirmé par téléphone avoir été renversée par un autocar qui a pris la fuite.

Cette affaire, désormais entre les mains du parquet de Dakar, met une nouvelle fois en lumière les comportements dangereux de certains conducteurs sur les routes de la capitale, souvent au mépris de la vie humaine.