Linguère : démantèlement d’un gang de braqueurs…un célèbre TikTokeur dans le lot

Le Commissariat urbain de Linguère a réussi un important coup de filet en interpellant plusieurs individus impliqués dans une série de braquages armés commis dans différentes localités du pays. Cette opération fait suite à une attaque survenue dans la nuit du 8 au 9 septembre 2025 à Linguère.

Grâce à un renseignement opérationnel précis, les enquêteurs ont procédé à l’arrestation initiale de huit (8) suspects soupçonnés d’être mêlés au vol à main armée. L’un des mis en cause, entendu par la police, a nié toute implication dans le braquage de Linguère, mais a reconnu avoir participé à une autre attaque survenue au restaurant Yaye Awa de Kataly.

La poursuite des investigations a permis d’identifier et d’arrêter quatre (4) autres membres de la bande dans un village de la région de Louga. Les éléments recueillis par les enquêteurs ont révélé que le groupe serait responsable de plusieurs opérations criminelles menées dans différentes régions du pays, notamment :

un vol à main armée à Linguère, visant un point de transfert d’argent Wave ; un braquage à Thiès, contre la station-service Elton ; et l’attaque du restaurant Yaye Awa à Kataly.

Le 20 octobre, l’enquête a connu une avancée décisive avec l’interpellation de deux nouveaux suspects, dont le cerveau présumé de la bande, un individu déjà connu sur les réseaux sociaux pour sa notoriété en tant que TikTokeur.

L’ensemble des suspects ont été placés en garde à vue, tandis que les investigations se poursuivent pour retrouver d’éventuels complices et déterminer l’étendue exacte de leurs activités criminelles.

Cette opération illustre une nouvelle fois la détermination des forces de l’ordre à lutter contre le grand banditisme dans la région de Louga et à garantir la sécurité des populations.