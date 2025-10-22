Affaire Adji Mass : Le verdict est tombé !

L’influenceuse Adji Massamba Guèye (35 ans), alias Adji Mass, a comparu ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour discours contraire aux bonnes mœurs. Placée sous mandat de dépôt le 20 octobre 2025, elle avait tenu, lors d’un live sur TikTok, des propos jugés attentatoires à la morale publique, ce qui avait poussé le procureur de la République à demander son arrestation.

À la barre, Adji Mass a reconnu les faits. Elle déclare avoir agi sous le coup de la colère, affirmant avoir été victime de body shaming. « J’ai subi une opération chirurgicale pour changer ma silhouette, mais mes détracteurs me critiquent souvent. La dernière fois, un certain Jean Claude s’est moqué de moi à travers un live sur TikTok. J’ai riposté en proférant des injures », a-t-elle expliqué.

Interrogée par le procureur de la République sur le caractère récurrent de ce comportement, l’influenceuse a reconnu : « Parfois, j’insulte juste pour faire de l’ambiance ». Elle a toutefois regretté ses propos et présenté ses excuses, promettant de ne plus recommencer. Elle a également sollicité la clémence du tribunal, expliquant souffrir encore de complications liées à son opération chirurgicale : « Parfois, j’ai même du mal à m’asseoir », a-t-elle confié.

Dans ses réquisitions, le procureur de la République a estimé que l’ordre public a été choqué et troublé par les propos de la prévenue. Il a requis une peine de six (6) mois de prison, dont trois (3) mois ferme, assortie d’une amende de 100 000 FCFA.

De son côté, Me Aboubacry Barro, avocat de la défense, a demandé au tribunal de ne pas suivre la logique du parquet. « La vraie priorité, c’est la traque des bandits en col blanc », a plaidé l’avocat, tout en sollicitant la clémence du tribunal. Selon lui, sa cliente est sincère et respectera sa promesse de changer de comportement. Il a rappelé qu’elle est devenue vulnérable à la suite de son opération esthétique, avant de produire le dossier médical d’Adji Mass à l’appui de sa plaidoirie. Ses confrères Mes Youssoufa Camara et autres ont appuyé sa défense, invoquant l’excuse de provocation.

En rendant son jugement, le tribunal a déclaré Adji Mass coupable des faits qui lui sont reprochés. L’influenceuse a été condamnée à 6 mois assortie du sursis avec une amende de 100 mille FCFA.

Source : Seneweb