Cameroun : une fille de 15 ans violée par son oncle…tombe enceinte

C’est une histoire assez rocambolesque que raconte cette jeune dame. « Je m’appelle Irène, je suis née à Douala (Cameroun), je n’ai pas connu mon père parce qu’il est décédé quand j’étais encore petite, j’ai grandi chez mon grand-père avec ma mère qui faisait un petit commerce pour s’occuper de nous.

À l’âge de 10 ans, j’ai été violée par notre locataire qui s’est enfui après avoir commis son forfait, j’avais obtenu mon Certificat d’Etude Primaire et Elémentaire (CEPE au Cameroun) la même année et ma mère est tombée malade, il y avait plus d’argent pour continuer l’école », raconte la jeune camerounaise d’environ 15 ans.

Pour survivre et soutenir sa mère malade, elle « commence à vendre les bonbons, biscuits et consorts sur le plateau sur la tête, j’ai fait 2 ans à la maison la 3e année, je suis allé en classe de 6e. Quand j’ai obtenu l’entrée en 5e, la maladie de ma mère, s’est empirée, elle était presque folle, l’année, qui suivait, je n’ai pas pu aller à l’école.

C’est ainsi que la famille décide de m’envoyer au village chez ma tante, arrivée au village ma tante me met à la porte, je me dirige chez mon oncle à peine un mois, un beau matin, mon oncle amène un monsieur, il me dit que j’irai en mariage chez le monsieur là, je n’avais que 15 ans et j’ai refusé ».

Déboires de la petite camerounaise

Ce refus a certainement été le début de la jeune dame, même si au départ, sa vie a connu une relative embellie. « C’est ainsi que le petit frère de ma mère qui vivait à Douala (Cameroun) décide de rentrer au village pour venir vivre avec moi, il a aménagé une maison de la famille, c’est là qu’on vivait à deux. Il m’a inscrit en 5e et il était très gentil avec moi je l’appelais « papa » et lui ma « fille » il m’avait exigé de lui donner un bisou à la joue tous les matins avant d’aller à l’école.

À chaque fois que je faisais une bêtise, il menaçait de me mettre à la porte, mais après, il revenait s’excuser. Avec lui, je me sentais quand même à l’aise jusqu’au jour qu’il va abuser de moi, me violer en me battant moi sa fille, moi l’enfant de sa grande sœur, il n’a même pas eu pitié de moi, pendant que je criais les élèves qui étaient à l’école primaire qui est juste derrière la maison ont entendu les cris et ont alerté le village », se souvient-elle amèrement.

Après le viol, son oncle a été arrêté et conduit en prison d’où il se trouve actuellement. « Et moi, je suis rentrée vivre avec ma mère même si elle a un début de folie, je préfère mourir avec elle.

C’est après deux mois sans voir mes règles que j’ai comprises que je suis enceinte de mon oncle. »