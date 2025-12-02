CAN 2025 : Ismaïla Sarr sera de la partie

Les inquiétudes autour de la participation d’Ismaïla Sarr à la CAN 2025 semblent désormais levées. Les propos de son entraîneur à Crystal Palace, Oliver Glasner, « Peut-être ne le reverrons-nous pas avant la CAN », avaient fait craindre une blessure sérieuse pouvant priver le Sénégal de l’un de ses cadres. Finalement, il n’en est rien.

D’après les informations du journaliste sénégalais Babacar Ndaw Faye, les examens médicaux passés par l’international sénégalais n’ont révélé aucune lésion grave. Ismaïla Sarr sera bien présent pour défendre les couleurs des Lions de la Téranga lors de la Coupe d’Afrique des Nations, qui débute le 21 décembre. Mieux encore, l’ailier de Crystal Palace pourrait effectuer son retour sur les terrains avant la date réglementaire du 15 décembre, à laquelle les clubs doivent libérer leurs joueurs africains.

D’ici là, les Eagles ont encore quatre rencontres à disputer : un déplacement à Burnley ce mercredi, suivi d’un autre à Fulham le 7 décembre, puis un voyage en Irlande pour affronter Shelburne en Europa Conférence League le 11 décembre, avant de recevoir Manchester City le 14 décembre. Sarr pourrait être réintégré au groupe lors de l’un de ces rendez-vous.