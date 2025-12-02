Industrie et Commerce : un budget 2026 en forte hausse pour booster l’industrialisation et soutenir les PME

Le Dr Serigne Guèye Diop, ministre de l’Industrie et du Commerce, a présenté ce mardi devant l’Assemblée nationale le projet de budget de son ministère pour l’exercice 2026. Selon le rapport de la commission des finances et du contrôle budgétaire, le budget s’élève à 355,93 milliards FCFA en autorisations d’engagement (AE) et à 150,13 milliards FCFA en crédits de paiement (CP).

Cette enveloppe enregistre une hausse spectaculaire de 609,62 %, soit 305,77 milliards FCFA de plus que l’année précédente, justifiée par la mise en œuvre de cinq programmes prioritaires du ministère, a indiqué la députée Marie Hélène Ndoffène Diouf.

Le budget accorde une priorité nette au développement industriel, avec le programme « Développement des pôles et filières industrielles compétitives » qui absorbe la majeure partie des crédits : 314,42 milliards FCFA en AE et 109,02 milliards FCFA en CP, principalement destinés aux investissements exécutés par l’État (311,96 milliards FCFA en AE et 106,56 milliards FCFA en CP). Les autres dépenses du programme se répartissent entre le personnel (131 millions FCFA), les acquisitions de biens et services (41,08 millions FCFA) et les transferts courants (2,29 milliards FCFA).

Un autre programme stratégique vise à améliorer l’accessibilité des produits et services, à lutter contre la vie chère et à moderniser le commerce, avec des crédits de 33,49 milliards FCFA en AE et 33,14 milliards FCFA en CP.

D’autres programmes complètent le budget : le pilotage, la coordination et la gestion administrative, doté de 2,45 milliards FCFA pour assurer le fonctionnement interne du ministère, dont 1,18 milliard FCFA pour le personnel, 501,4 millions FCFA pour les biens et services et 769,9 millions FCFA en transferts courants ; la défense commerciale et le renforcement du positionnement commercial, avec 2,29 milliards FCFA en AE et 2,23 milliards FCFA en CP, pour protéger les intérêts économiques nationaux et développer les marchés extérieurs ; ainsi que l’accompagnement et le financement des PME/PMI, avec 3,29 milliards FCFA pour soutenir l’emploi et le développement des petites et moyennes entreprises et industries.