CAN 2025 : 175 accréditations accordées à la presse sportive sénégalaise

À quelques jours du coup d’envoi de la CAN Maroc-2025, la presse sportive sénégalaise affiche une mobilisation exceptionnelle. Cette année, l’intérêt pour la compétition a atteint un niveau inédit : pas moins de 280 demandes d’accréditation ont été déposées auprès de la Confédération africaine de football (CAF), un record pour le secteur médiatique national.

Selon Abdoulaye Thiam, président de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS), 175 de ces demandes ont été validées. Un chiffre qui confirme la progression constante de la presse sportive sénégalaise sur la scène continentale.

« Lors de la dernière CAN, nous étions à 126 journalistes accrédités. Cette année, la CAF a tenu compte de l’importance et du dynamisme de la presse sportive sénégalaise. Sur 280 demandes, 175 accréditations seront accordées. Le Sénégal figure dans le top 10 des 54 États représentés. L’ANPS peut intervenir en amont pour faciliter le processus », a expliqué Abdoulaye Thiam lors d’une conférence de presse tenue ce mardi.

Pour assurer une couverture complète et professionnelle de la compétition, l’ANPS estime le coût moyen du séjour d’un journaliste à environ 1 050 000 F CFA, comprenant hébergement, restauration, connexion Internet et transport local. Ce montant ne prend pas en compte le billet d’avion, à la charge de chaque rédaction ou reporter.

Afin de soutenir les professionnels présents sur place, l’ANPS a annoncé l’ouverture d’une Maison de la presse sénégalaise au Maroc. Cet espace servira de base logistique, de lieu de travail et de coordination pour les reporters. Toutefois, une caution de 500 000 F CFA sera exigée pour y séjourner, une mesure visant à garantir le bon déroulement des opérations et le respect des engagements organisationnels.

