Garantir l’intégrité du processus électoral en Afrique, le cas en Guinée-Bissau : Le rôle d’une armée équilibrée

Le récent contexte électoral en Guinée-Bissau, en ayant occasionné un coup de force, illustre bien les fragilités persistantes de certains systèmes démocratiques en Afrique.

Le processus électoral ayant été sérieusement menacé par des proclamations contradictoires des prétendus vainqueurs, un phénomène qui fragilise la confiance des citoyens dans leurs institutions et met en péril la paix civile.

Il est largement admis que la démocratie ne peut céder à la force et que l’ordre public doit s’articuler autour de principes clairs de légitimité et de transparence.

Dans ce cadre, l’armée, loin de se substituer aux institutions civiles, aurait pu jouer un rôle déterminant en jouant la carte de l’équilibre.

Concrètement, les forces armées de la Guinée-Bissau auraient pu exiger la publication immédiate et transparente des résultats officiels par les organes habilités, garantissant ainsi que le scrutin demeure crédible aux yeux de tous.

Une telle posture, neutre mais ferme, aurait contribué à :

– Une Préservation de la légitimité du processus électoral, en assurant que les résultats reflètent réellement la volonté populaire ;

– Maintenir la paix civile, en limitant les tensions liées à des proclamations unilatérales et potentiellement conflictuelles ;

– Renforcer la confiance des citoyens dans les institutions, condition essentielle pour la consolidation démocratique.

Cette approche aurait démontré que l’armée peut être un acteur de stabilisation sans pour autant compromettre la souveraineté des institutions civiles.

L’équilibre aurait consisté à être vigile mais non interventionniste, garantissant que la loi et la transparence prévalent sur l’opportunisme politique ou la force.

L’exemple de la Guinée-Bissau souligne, aujourd’hui, l’urgence de définir clairement le rôle des forces armées dans les transitions électorales.

En jouant la carte de l’équilibre, elles deviendraient des garanties de la démocratie et de la paix, plutôt que des acteurs de tension ou d’incertitude politique.

Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance.

Dr. Mohamed Diallo

Spécialisé en Communication de Crise