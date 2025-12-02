Reddition des comptes : le Forum des justiciables annonce la saisine de l’ONU

Le président du Forum des justiciables, Babacar Ba, a annoncé ce mardi son intention de saisir « dans les plus brefs délais » le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire ainsi que le Haut-Commissariat aux droits de l’homme. Cette démarche vise à dénoncer le maintien en détention de personnes dont l’état de santé est jugé critique au Sénégal.

Dans une publication sur X (anciennement Twitter), Babacar Ba explique que cette initiative intervient « après plusieurs alertes sans succès » adressées aux nouvelles autorités. Il estime que la situation actuelle constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux : « L’État du Sénégal est en train de piétiner la dignité humaine, de violer un principe sacro-saint qui est le droit à la santé. Nous ne pouvons pas accepter que des personnes dont l’état de santé est critique soient maintenues en prison », a-t-il déclaré.

Le président du Forum des justiciables a notamment cité le cas de Mame Bintou Diagne, épouse de l’homme d’affaires Madiambal Diagne, dont l’état de santé « extrêmement critique » a nécessité un transfert d’urgence à l’hôpital.