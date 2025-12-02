UCAD : le Conseil académique autorise le recours aux Forces de l’ordre pour sécuriser le campus

Le Conseil académique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) s’est réuni en visioconférence ce mardi 2 décembre 2025, sous la présidence du recteur, Professeur Alioune Badara Kandji. Examining l’unique point inscrit à l’ordre du jour, consacré à la situation sécuritaire, le Conseil a constaté une série d’incidents ayant compromis la sécurité des personnes, porté atteinte à des biens publics et privés, et perturbé le bon fonctionnement de l’administration ainsi que des activités d’enseignement et de recherche.

Face à cette situation préoccupante, le Conseil académique a décidé d’autoriser le recteur de l’UCAD à solliciter le concours des Forces de l’ordre afin d’assurer la sécurité des personnes, la protection des biens et la continuité des activités pédagogiques et scientifiques sur le campus pédagogique.

Cette décision est strictement encadrée par les articles 4, 5 et 6 de la loi n°94-79 du 24 novembre 1994 relative aux franchises et libertés universitaires, et vise exclusivement à préserver l’intégrité physique des étudiants, enseignants, chercheurs et personnels administratifs et techniques, protéger le patrimoine universitaire et garantir un climat académique stable, condition essentielle à l’accomplissement des missions de formation, de recherche et de service à la communauté.

Le Conseil académique réaffirme, dans son communiqué, son attachement aux valeurs républicaines, au respect de la loi, au dialogue et à la préservation d’un espace universitaire sécurisé et apaisé. Il invite enfin l’ensemble des acteurs de la communauté universitaire à faire preuve de sérénité afin de permettre le bon déroulement des activités universitaires et le fonctionnement normal des services administratifs.