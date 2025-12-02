Poutine : «Si l’Europe veut la guerre, nous sommes prêts»

Le président russe Vladimir Poutine a assuré mardi ne pas souhaiter une guerre avec l’Europe, mais y être « prêt » si les Européens « le souhaitent et commencent », peu avant des consultations avec l’émissaire américain Steve Witkoff à Moscou.

« Nous n’avons pas l’intention de faire la guerre à l’Europe, mais si l’Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts dès maintenant », a lancé M. Poutine aux journalistes, accusant les Européens de vouloir « empêcher » les efforts américains visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. « Ils n’ont pas de programme de paix, ils sont du côté de la guerre », a-t-il ajouté.

