CAN 2025 : la Police nationale alerte les usagers de la route

A l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, la Police nationale du Sénégal a lancé un appel à la responsabilité citoyenne, dans un contexte marqué par une forte ferveur populaire. Dans un communiqué paru sur sa page facebook, l’institution invite les usagers de la route, notamment les automobilistes et les conducteurs de deux-roues, à faire preuve de retenue, à éviter tout comportement dangereux et à respecter strictement le Code de la route.

La Police rappelle que la sécurité des personnes et des biens demeure une priorité nationale et que les célébrations ne doivent en aucun cas mettre des vies en danger.

Profitant de cette communication, la Police nationale a également adressé un message d’encouragement aux Lions de la Téranga, à la veille de la grande finale de la CAN 2025 qui les opposera au Maroc, ce dimanche soir à Rabat

Avec Seneweb