Dakar : La BRS démantèle un nouveau maillon d’un réseau de trafic de drogue

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a porté un nouveau coup à un réseau de trafic de drogues opérant dans plusieurs quartiers résidentiels de la capitale. Deux individus ont été interpellés le mardi 14 janvier 2026 lors d’une opération ciblée menée entre Sacré-Cœur et le rond-point Jet d’Eau.

Cette intervention s’inscrit dans le prolongement du récent démantèlement d’un groupe de jeunes trafiquants, dont quatre membres avaient déjà été déférés pour association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, notamment de haschich et de skunk, et blanchiment de capitaux. L’exploitation de nouveaux renseignements a permis aux enquêteurs de remonter jusqu’à un segment résiduel du réseau, actif entre Dieuppeul, Sacré-Cœur et la Sicap Foire.

Aux environs de 17h15, un premier suspect a été interpellé en flagrant délit, alors qu’il venait d’effectuer une transaction surveillée. Il était en possession d’une plaquette de haschich. Son audition immédiate a permis d’identifier son fournisseur, qui a été arrêté une trentaine de minutes plus tard, vers 17h45, au niveau du rond-point Jet d’Eau.

La perquisition menée au domicile de ce dernier, situé à Grand Dakar, a permis la saisie de huit plaquettes supplémentaires de haschich, portant la quantité totale à environ 900 grammes, ainsi que de 360 grammes de MDMA (ecstasy), une drogue de synthèse particulièrement dangereuse.

Conformément à la réglementation en vigueur, les deux mis en cause ont été informés de leur droit à l’assistance d’un conseil et placés en garde à vue au siège du service pour les besoins de l’enquête. Les produits stupéfiants et les biens saisis ont été mis sous scellés, en attendant les suites judiciaires.