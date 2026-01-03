CAN 2025 : le Sénégal renverse le Soudan et file en quarts de finale

Le Sénégal s’est qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2025 en dominant le Soudan (3-1), au terme d’un match marqué par une réaction d’autorité après une entame difficile.

Surpris dès la 6e minute par l’ouverture du score soudanaise, les Lions ont progressivement imposé leur jeu et leur maîtrise. Sous l’impulsion de leurs cadres offensifs, ils ont égalisé par Pape Gueye avant de prendre l’avantage juste avant la pause, renversant totalement la rencontre.

En seconde période, le Soudan a opposé une résistance courageuse, maintenant un pressing élevé et tentant de perturber la construction sénégalaise. Malgré quelques frayeurs, bien contenues par Edouard Mendy et la défense, les Lions ont su gérer leur avance grâce à leur expérience et leur supériorité technique, validant ainsi une victoire logique et une place en quarts de finale.