Pikine : mort suspecte…une enquête ouverte à la cité Lobatt-Fall

La cité Lobatt-Fall de Pikine demeure sous le choc après un décès aussi brutal que mystérieux survenu en ce début d’année 2026. Une femme, identifiée comme Mame Youma Fall, a été retrouvée grièvement blessée au pied de l’immeuble de son compagnon avant de succomber à ses blessures à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff. Les circonstances exactes de ce drame restent floues et font l’objet d’une enquête approfondie, selon des informations rapportées par L’Observateur.

À sa découverte, la victime gisait dans une mare de sang et présentait plusieurs blessures apparentes, traduisant une violence manifeste qui a profondément choqué les habitants du quartier. Très vite, trois interrogations majeures se sont imposées : qui a causé la mort de Mame Youma Fall, dans quelles circonstances et pour quel mobile ? Autant de questions auxquelles tentent de répondre les enquêteurs du commissariat urbain de Pikine, mobilisés pour faire toute la lumière sur ce dossier qualifié de mort suspecte.

Les faits ont été officiellement portés à la connaissance des autorités le 1er janvier 2026, aux environs de midi, lorsque la direction de l’hôpital Idrissa Pouye a signalé à la police le décès de la quinquagénaire. Née en 1968 à Pikine et domiciliée à la cité Lobatt-Fall, la victime est décédée peu après son admission aux urgences. Alerté, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a aussitôt ordonné l’ouverture d’une enquête.

Les premières investigations ont toutefois permis d’établir que le drame remonte à plusieurs jours auparavant. D’après L’Observateur, les faits se seraient produits le 29 décembre, vers 6 heures du matin. À cette heure, Cheikh Sène, résident au rez-de-chaussée d’une villa de la cité Lobatt-Fall, s’est présenté au commissariat pour signaler la présence d’une femme grièvement blessée devant la porte de son immeuble. Selon sa déclaration, la victime était encore consciente, bien que dans un état critique.

Dépêchés sur les lieux, les policiers découvrent une femme allongée à même le sol, quasiment inerte, présentant de nombreuses blessures visibles. Incapable de s’exprimer, elle est évacuée en urgence vers l’hôpital. À proximité immédiate de son corps, les enquêteurs retrouvent un téléphone portable ainsi que des fragments d’ardoises provenant de l’auvent du portail de la maison.

Ces indices intriguent fortement les forces de l’ordre. Les fragments d’ardoises pourraient étayer l’hypothèse d’une chute depuis une certaine hauteur, possiblement du haut de l’immeuble. Toutefois, l’état du corps de la victime, marqué par des blessures béantes, laisse également supposer l’existence de violences antérieures à la chute, ouvrant ainsi la voie à plusieurs pistes.

L’enquête de voisinage engagée par la police a permis d’identifier plusieurs occupants de l’immeuble. Cheikh Sène, auteur du signalement, et son voisin O. Wade occupent le rez-de-chaussée. Les enquêteurs ont également identifié I. Seck, domicilié au deuxième étage et présenté comme le compagnon de la défunte. Ce dernier, ainsi que d’autres personnes susceptibles de détenir des informations utiles, ont été auditionnés par les services de police. L’enquête se poursuit afin d’élucider les circonstances exactes de ce drame qui continue de bouleverser la cité Lobatt-Fall de Pikine.