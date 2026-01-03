Situation nationale : Des organisations appellent à préserver « la séquence historique ouverte le 24 mars 2024 »

Plusieurs organisations et personnalités issues de la gauche patriotique et panafricaniste ont rendu publique, ce 30 décembre, une déclaration commune sur la situation nationale, dans laquelle elles appellent à ne pas « rater la séquence historique ouverte par le 24 mars 2024 », date marquant la victoire du camp patriotique à l’issue de la présidentielle sénégalaise.

Les signataires estiment que la période allant de 2021 à 2024 a constitué un moment inédit dans l’histoire politique du Sénégal, marqué par une mobilisation populaire massive, durable et multiforme. Selon eux, ces luttes, portées notamment par la jeunesse et les femmes, se distinguent par leur profondeur, leur créativité et leur continuité, rompant avec le caractère éphémère observé dans d’autres mouvements contemporains à travers le monde.

Pour les organisations signataires, la victoire du 24 mars est « en bonne partie celle de la jeunesse sénégalaise », présentée comme consciente, déterminée et porteuse d’exigences claires : justice pour les victimes des répressions passées, récupération des biens publics supposément détournés, reddition des comptes, fin de l’arrogance des élites politiques, amélioration des conditions de vie et reconquête de la souveraineté nationale.

La déclaration souligne également que ce succès politique s’inscrit dans une longue tradition de luttes, depuis les combats pour l’indépendance totale jusqu’aux mobilisations contre ce que les signataires qualifient « d’alternances dévoyées » sous les régimes précédents.

Les auteurs du texte identifient une ligne de fracture politique majeure entre, d’une part, les forces souhaitant poursuivre l’exécution du projet porté par le PASTEF comme une étape vers une transformation révolutionnaire plus profonde, et, d’autre part, celles qui aspireraient à un retour au statu quo ante.

Selon eux, le néocolonialisme chercherait à exploiter cette faille pour se reconstituer, alors même que le 24 mars aurait ouvert une ère nouvelle fondée sur la justice sociale, la baisse du coût de la vie, l’emploi des jeunes et la souveraineté nationale.

Les signataires appellent la direction du PASTEF à user de son poids électoral et de sa majorité parlementaire pour engager des réformes institutionnelles majeures, notamment l’éradication de l’hyper-présidentialisme et l’instauration d’une nouvelle République fondée sur l’équilibre des pouvoirs, le respect des libertés publiques et l’approfondissement des souverainetés nationales.

Ils alertent également sur l’activisme des forces contre-révolutionnaires, accusées de chercher à saboter l’expérience politique en cours.

Sur le plan international, la déclaration adopte une posture résolument anti-impérialiste. Elle dénonce les tentatives de certaines puissances, notamment la France et les États-Unis, de préserver ou reconquérir leurs zones d’influence en Afrique, dans un contexte mondial marqué par des crises géopolitiques et économiques.

Face à ces enjeux, les organisations signataires affirment leur engagement à défendre la phase actuelle de lutte démocratique, patriotique et panafricaniste, qu’elles considèrent comme un prélude possible à une révolution sociale et à l’avènement d’une démocratie populaire.

Enfin, conscientes de l’importance stratégique des élections territoriales prévues en 2027, les signataires appellent à une mobilisation forte afin de consolider l’hégémonie du camp patriotique et de faire barrage aux forces qu’elles qualifient de « régression sociale ».

La déclaration est signée par Espace Leeralante / Pensées Politiques Partagées (EL-3P), le Comité pour la Plateforme de Réflexions (CPR) Dooleel PIT, ainsi que par Mamadou Wane, dit Mao Wane.