Accident mortel à Parasel : le bilan s’alourdit à cinq morts

Le drame survenu le vendredi 2 janvier 2026 aux environs de 22 heures, à hauteur de Parasel, dans la commune de Mbadakhoune, continue de susciter une vive émotion. Le bilan de ce grave accident de la circulation s’est alourdi avec le décès d’une nouvelle victime, portant à cinq morts le nombre total de personnes ayant perdu la vie.

Pour rappel, une collision d’une extrême violence avait opposé un minibus communément appelé « Cheikhou Chérif » à un tricycle Tiak Tiak. Le choc avait causé la mort sur le coup de quatre personnes, tandis que six autres avaient été grièvement blessées. Malheureusement, l’un des blessés a succombé à ses blessures dans les heures qui ont suivi.

Les corps sans vie ont été acheminés à la morgue de l’hôpital régional El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack, où les blessés ont également été pris en charge.