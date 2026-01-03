Venezuela : Donald Trump annonce la capture de Nicolas Maduro et

Coup de tonnerre sur le plan géopolitique. Sur son réseau Truth Social, le président des États-Unis Donald Trump vient d’annoncer la capture du président du Venezuela Nicolás Maduro et de son épouse. Ils ont été exfiltrés du pays, a-t-il également affirmé.

De fortes explosions avec des bruits ressemblant à des survols de missiles ou d’avions ont été entendues peu avant 02h00 samedi à Caracas et se poursuivaient une heure plus tard. Sur les réseaux sociaux, des images de grands incendies avec des dégagements de fumée sont visibles sans qu’il soit possible de localiser précisément le lieu de ces explosions qui semblent avoir eu lieu dans le sud et l’est de la capitale vénézuélienne. Des explosions ont également été entendues à l’aéroport et au port de Caracas, a affirmé une habitante de La Guaira, sous couvert d’anonymat.

D’autres habitants ont dit avoir entendu des explosions à Higuerote, à une centaine de kilomètres à l’est de Caracas. Dans beaucoup de quartiers, les habitants se sont rués à leurs fenêtres et terrasses pour tenter de comprendre ce qui se passait. Le courant est coupé dans certains secteurs de la ville, selon des habitants. Dans un premier temps, le gouvernement du Venezuela semblait avoir encore le contrôle des opérations.

Dans un communiqué, la présidence avait annoncé que le président Nicolás Maduro avait décrété l’état d’exception. « Le Venezuela rejette, répudie et dénonce […] la très grave agression militaire perpétrée par […] les États-Unis contre le territoire et la population vénézuéliens, dans les localités civiles et militaires de Caracas et les États de Miranda, Aragua et La Guaira autour de Caracas », selon un communiqué du gouvernement. Le président Nicolás Maduro avait aussi appelé « toutes les forces sociales et politiques du pays à activer les plans de mobilisation », selon le communiqué. C’était sans doute un dernier coup de bluff.

Source : Paris Match